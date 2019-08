Ins Dorf der Sonnenuhren

Viernheim.. Schon seit Jahrtausenden richtet sich der Mensch bei der Zeitmessung nach der Sonne. Dass diese alte Vorgehensweise – trotz neuer technischer Möglichkeiten – ihren Reiz längst nicht verloren hat, zeigt sich vor allem in der Gemeinde Birkenau. Am Mittwoch, 18. September, bietet die Pfarrgruppe Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael einen Halbtagesausflug in das sogenannte Dorf der Sonnenuhren an.

Los geht es um 13.30 Uhr an der Michaelskirche (Kettelerstraße 63). In Birkenau werden die Teilnehmer viel Neues über die Sonnenuhren erfahren, teilen die Gemeinden in der Ankündigung mit. Der Weg sei auch für Personen geeignet, die nicht gut zu Fuß sind. Im Anschluss an die Besichtigung ist der Besuch eines Cafés geplant.

Die Kosten für den Ausflug liegen bei 15 Euro. Anmeldungen nimmt Waltraud Bugert unter der Rufnummer 0172/61 269 20 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.08.2019