Insekten auf der Spur

Viernheim.Die Gruppe „Natürlich Viernheim“ bietet bei ihrem nächsten Treffen am Dienstag, 18. August, um 17 Uhr eine Insekten- und Schmetterlingsführung an. Laut einer Pressemitteilung hat sich der Referent Sebastian Morweiser vor Ort und bei diversen Fernreisen ein breites Wissen zum Thema erarbeitet. Seinen Fotografien aus dem Bereich „Wild Life & Makro“ folgen mittlerweile rund 2200 Menschen bei dem Onlinefotodienst Flickr. Des Weiteren arbeitet er als Natur-und Dokumentarfilmer. Wer seinen Fotoapparat dabei hat, darf sich über kleine Hilfestellungen von Sebastian Morweiser freuen.

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Erforderlich ist jedoch eine Anmeldung bei der Kompass-Umweltberatung in der Wasserstraße 20, unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020