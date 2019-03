Viernheim.An den Wanderungen des Odenwald-Clubs Viernheim in den heimischen Regionen nehmen durchschnittlich etwa 60 Personen teil. Diese Bilanz wird noch übertroffen von der Anzahl der anspruchsvollen Wanderreisen in die schönsten Winkel der Welt. Ein Beleg dafür war kürzlich eine Wanderreise auf die portugiesische Insel Madeira, an der 39 Aktive teilnahmen. Organisator, Planer und Gestalter dieses Projekts war der Vorsitzende Fritz Walleczeck.

Bei einer ersten Rückschau konnte man feststellen, dass es eine der schönsten und faszinierendsten Reisen im Programm des OWK Viernheim war. Die Wanderwege verliefen meistens entlang der Levadas, Bewässerungskanäle, welche die Gärten und Terrassenfelder mit Wasser versorgen und auch für die Trinkwasserversorgung von Bedeutung sind.

Blütenwunder unter Palmen

Schon bei den ersten Wanderungen zeigte sich, dass Madeira nicht nur ein Blütenwunder sondern auch auch eine Insel der Superlative ist. Man bestaunte die ungewöhnliche Landebahn des Flughafens, die weit ins Meer hinaus ragt. Im Blütenwunder Madeira wandert man unter Palmen, an Wegen mit Mimosen und Blaubeerbäumen.

Aus dieser Farbenpracht ragt mit 1862 Meter der Pico Ruivo, der höchste Berg der Insel, heraus. Am Gabo Girao stand man auf der mit 580 Metern zweithöchsten Steilküste der Welt. Abseits dieser gigantischen Steilküste baute man über dem Meer eine Glasbodenplattform, unter der man das tosende Meer beobachten kann.

Sicher werden die Viernheimer den Besuch in einer alten Zuckerfabrik in besonderer Erinnerung behalten. Die letzten Ziele waren das Zentrum der Rosenzucht in Funchal sowie an den Tagen, an denen nicht gewandert wurde, die Markthalle und das bunte Treiben an den Verkaufsständen. Alle diese außergewöhnlichen Höhpunkte dieser Reise auf die Insel mit ihrer Blütenpracht prägten die Wanderreisse des OWK Viernheim. H.T.

