Inselkinder erkunden die Gegend

Viernheim.An den beiden unterrichtsfreien Tagen um Fronleichnam war die Schülerbetreuung „Insel“ vom Lernmobil an der Schillerschule in Viernheim geöffnet und nutzte die Zeit für Ausflüge. So ging es mit viel Sonne und guter Laune zum Bonanza-Spielplatz im Viernheimer Wald. Die „Inselkinder“ fühlten sich in der Natur von Anfang an sehr wohl und bauten mehrere Hütten und Lager, die dann eifrig bespielt wurden. Außerdem besuchten sie den Vogelpark in Viernheim. Im Anschluss daran ging es zur Nibelungenschule. Dort bestaunten sie die neuen Spielgeräte, aßen Pizza und spielten auf dem Gelände. red