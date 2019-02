Inspiration aus Ton und verwittertem Eisen

viernheim.„Tom Feritsch sucht das Einfache, Lapidare der Form, die Erinnerung an die Urform. Sie ist für ihn aufs Engste mit schlichten Materialien wie Ton und Eisen verbunden, aus denen er seine Plastiken baut und montiert.“ Mit diesen Worten charakterisierte die Kunsthistorikerin Ulrike Hauser-Suida das künstlerische Werk Tom Feritschs in der Einladung zu der am Freitag im Kunsthaus Vierheim eröffneten Ausstellung „Interferenzen“ - skulpturale Raum- und Wandobjekte.

Fritz Stier, der Vorsitzende des Viernheimer Kunstvereins, hatte in seinen Begrüßungsworten das Künstlerpaar Lynn Schoene und Tom Feritsch gemeinsam vorgestellt. Nachdem Schoene im März 2018 ihre Werke in einer Ausstellung vorstellte, hatte nun der Kunstverein Feritsch mit seinen Skulpturen und Objekten eingeladen. Die Ausstellung, welche noch bis zum 23. März zu sehen ist, stellt 38 Objekte aus seiner Schaffensperiode seit 1994 vor. Feritsch studierte Kunstwissenschaft in Karlsruhe und trat 1984 erstmals mit seinen Arbeiten an die Öffentlichkeit. In das Werk des Mannheimers führte die Leiterin der Künstlergalerie „Port 25“, Stefanie Kleinsorge, ein.

„Interferenz“, so Kleinsorge, könne in Feritschs Werk im Sinne einer Überlagerung, einer Überschneidung aber auch im Sinne einer gegenseitigen Beeinflussung heterogener Materialien wie Eisen und Ton gedeutet werden. Mit diesem Prinzip arbeite er konsequent und mit Freude an den Möglichkeiten des Materials. Zur Beschaffung des Eisens besucht Feritsch Schrottplätze, wo er Teile findet, die schon über Jahre der Witterung ausgesetzt waren. Die Korrosionsprozesse haben auf dem Eisen unregelmäßige Oberflächen und Strukturen entstehen lassen, die häufig bereits malerische Qualitäten aufweisen. Auch beim Ton ist Feritsch wählerisch. Er bevorzugt körnige und erdige Oberflächen, deren Farbspektrum von Ockergelb, rostbraun bis zu Schwarz reicht. Der Ton wird zwar nicht glasiert, aber mit sogenannter Engobe eingefärbt, so dass die Oberflächen einen gealterten und gebrauchten Eindruck erwecken. In einem im Obergeschoss ablaufenden Video geht der Künstler selbst auf die Grundintention seiner Arbeit ein: Dies ist die Beschäftigung mit dem Raum, sowohl als Innenraum, als auch als Außenraum sowie die Kombination von Durchblicken im Raum. Oftmals erinnern seine Objekte an architektonische Modellkonstruktionen bei denen aber der kalkulierte Zufall beim Entstehungsprozess – durch das Brennen des Tons – eine große Rolle spielt.

Materialien untrennbar verbunden

So zum Beispiel seine offenen und geschlossenen Kuben. Bei vielen Objekten kommt allerdings auch eine bewusst gewählte Variabilität zum Ausdruck: Man kann sie man drehen, legen oder auch stellen - je nach gewünschter Perspektive. In der Ausstellung sind verschiedene Werkzyklen zu sehen. Das konstante Element in den einzelnen Schaffensperioden ist die Verschmelzung der heterogenen Materialien Eisen und Ton, die physisch miteinander verbunden sind. Sie lassen sich nicht mehr voneinander lösen.

Tom Feritsch möchte dem Betrachter ein weites, offenes Feld an Inspirationen liefern. Die Ausstellung „Interferenzen“ bietet Gelegenheit, den eigenen Gedanken und Assoziationen freien Lauf zu lassen.

Info: Infos zum Künstler unter tomferitsch.com

