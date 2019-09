Instrumente ausprobieren

Viernheim.Die Musikschule lädt Interessierte jeden Alters am Samstag, 7. September, von 12 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir wollen die Arbeit der Viernheimer Musikschule in ihrer gesamten Bandbreite vorstellen“, rührt Musikschulleiter Rúnar Emilsson die Werbetrommel. Denn am Dienstag, 1. Oktober, startet das neue Schulsemester, wie die städtischen Pressestelle mitteilt.

Die einzelnen Fachbereiche werden in kurzen Musikvorträgen vorgestellt. Und für die Unterrichtsberatungen stehen am Tag der offenen Tür erfahrene Musikpädagogen bereit. „Von der ,Känguru-Musik‘ für die Kleinsten über die musikalische Früherziehung bis zum einzelnen Instrumentalunterricht und Gesang wollen wir alle Bereiche präsentieren“, so Emilsson. „Und selbstverständlich auch zeigen, wie man Musik macht, wie man welches Instrument spielt.“

Deshalb dürfen auch alle Instrumente ausprobiert werden. Das musikalische Rahmenprogramm findet auf der Bühne im Vortragssaal der Musikschule im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, statt. cao

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.09.2019