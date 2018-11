Intensives Training für Kopf und Körper

Viernheim.„Wieviel Zuckerwürfel stecken in der Flasche Cola?“, überlegen die Goetheschüler und tragen ihre Vermutung auf dem Arbeitsblatt ein. Am anderen Tisch liegt eine Tüte Gummibärchen, für die der Zuckergehalt aufgeschrieben werden muss. Das Quiz ist eine Station beim Aktionstag „fit4future“, an dem die Kinder der Goetheschule ihren Kopf und ihren Körper anstrengen sollen.

Das Gesundheits- und Präventionsprojekt „fit4future“ der Cleven-Stiftung hat das Ziel, die Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren nachhaltig positiv zu beeinflussen, zu ändern und zu verbessern. Beim Aktionstag werden die Lehrer um Petra Osterwinter von Eltern und Schülern der AvH unterstützt. In der Schule sind sechs Stationen aufgebaut, an denen die Kinder verschiedene Aufgaben bearbeiten müssen. In jeder Klasse wurden verschiedene Kleingruppen gebildet. Die Stationen absolvieren die Schüler zwar zeitgleich, spielen aber klassenintern gegeneinander. Und bei jeder Disziplin gibt es eine Punktewertung. Wer also die Zuckerwürfel den Lebensmitteln richtig zuordnet, bekommt die meisten Punkte.

Fragen zur Ernährung

Beim Zuckerquiz wird auch noch ein anderer Sinn getestet: Die Schüler riechen an Flakons und bestimmen, welches Aroma sie da erkennen. Beim Ernährungsquiz gibt es Fragen rund um Getränke, Essen, Obst und Gemüse in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wer da die meisten Punkte sammelt, gewinnt die Stationspunkte.

Hand-Auge-Koordination ist beim Stacking gefordert. Die Schüler stapeln sechs Becher aufeinander: drei unten, zwei in der Mitte und einer oben drauf. Steht die Pyramide, müssen sie sie schnell wieder zurückbauen, bekommen einen Punkt und schicken den nächsten Schüler zum Stapeln. Beim Dosenwerfen geht es einfach darum, möglichst viele Büchsen zu Fall zu bringen und damit viele Zähler zu sammeln.

Richtig laut geht es bei den sportlichen Stationen zu: Beim Sackhüpfen im Slalom werden die Durchgänge gezählt, die die Mädchen und Jungen in der vorgegebenen Zeit schaffen. In der Mehrzweckhalle gibt es Zahlenwürfeln: Die Schüler würfeln und suchen auf dem Boden ein rundes Kärtchen mit der passenden Zahl. Dann würfeln sie erneut, rechnen die Augenzahlen zusammen und suchen weiter, bis sie viele Kärtchen gesammelt haben.

Am Ende des Aktionstags bekommen alle Schüler eine Siegerurkunde – und die besten Gruppen jeder Klasse werden in der Mehrzweckhalle noch einmal besonders gefeiert. su

