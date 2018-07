Anzeige

Viernheim.Die Gruppe „Senioren 60 plus“ der TSV-Amicitia-Turnabteilung war vor der Sommerpause gleich zweimal unterwegs: Erst ging es zu den Turnfreunden nach Einhausen, dann zum Ausflug auf die Straußenfarm.

Die Seniorenturner und die Gruppenleitern Traudl Metzner besuchten die Gruppe des TV Einhausen von Christa Rückert, mit denen der TSV Amicitia eine langjährige Freundschaft verbindet.

In der vereinseigenen Halle am Jägersburger Wald stand zum sportlichen Einstieg eine Einheit in Kinesiologie auf dem Programm. Mit einem Tanz wurden die Knochen weiter aufgewärmt, danach ging es an verschiedene Stationen zum Miteinander-Turnen. Wenige Tage später saß die Gruppe im Bus nach Rülzheim zur Straußenfarm.