Interessentenbieten am Telefon mit

Viernheim.Bei der Fohlenauktion im Rahmen des Sommerturniers des Reit- und Fahrvereins deuteten Springpferdestars von morgen und Dressurtalente schon einmal ihr Potential an. Während die Muttertiere am Zügel geführt wurden, tobte sich der Nachwuchs aus. Die Süddeutschen Pferdezuchtverbände waren bei der siebten Auflage der Auktion mit 30 ausgesuchten Fohlen angetreten und präsentierten die Tiere bereits unter der Woche mehrmals. Am Samstagabend fiel bei der Auktion dann die Entscheidung.

Natürlich war nicht nur der Auftritt der Tiere entscheidend, auch der Stammbaum spielte eine Rolle. Bei der Präsentation wurden die Qualitäten und Erfolge besonders stark herausgestellt. Ein Weltmeister oder Olympiasieger in der Verwandtschaft schadet dabei nicht. Die Auswahl hatte es in sich und animierte treue Käufer dazu, die Hand bis zum Schluss zu heben. Die Versteigerung wurde auch live im Internet übertragen.

Am Telefon wurde ebenfalls eifrig mitgeboten. So lagen die Preise schnell im vier- bis fünfstelligen Bereich. Mit insgesamt 220 990 Euro wurde ein neuer Rekord erzielt, pro Fohlen lag der Betrag mit 7 617,14 Euro allerdings hinter dem Vorjahr (8 776 Euro). Den höchsten Preis erzielte Call of Viernheim mit 16 500 Euro. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019