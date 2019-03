„Interferenzen“ in fünf Sprachen erklärt

Viernheim.„Diese mehrsprachige Führung war für mich eine ganz neue Erfahrung und der Klang der verschiedenen Sprachen war Musik in meinen Ohren“, kommentierte Claus Bunte als stellvertretender Vorsitzender des Kunstvereins die Führung durchs Kunsthaus. Vier junge Viernheimerinnen erklärten interessierten Besucher auf Bulgarisch, Türkisch, Tigrinisch (wird in Eritrea gesprochen) und Arabisch die neue Ausstellung „Interferenzen“ des Bildhauers Tom Feritsch im Kunsthaus. Bunte ergänzte die mehrsprachige Führung mit Anmerkungen in deutscher Sprache.

Dies war eine Anlehnung an die babylonische Sprachverwirrung aus dem Alten Testament. Im Gleichnis vom Turmbau zu Babel hatte Gott die Menschen für ihren Größenwahn bestraft, indem er viele verschiedene Sprachen schuf und die Menschen sich daraufhin nicht mehr verstanden. „Mit dieser Führung durchs Kunsthaus wollen wir heute zeigen, dass wir die sprachliche Vielfalt in unserem Land nicht als Strafe ansehen, sondern vielmehr als ein Geschenk“, erklärte Bunte den Hintergrund der Veranstaltung. So stellte die Tour einen Programmpunkt der Wochen gegen Rassismus in Viernheim dar.

Schülerinnen engagieren sich

Der Kontakt der vier jungen Viernheimerinnen zum Kunstverein entstand über Rima Atris, die neben ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr bei der städtischen Jugendförderung ein Praktikum beim Kunstverein absolviert. Atris animierte die Schülerinnen Melinda Jankova, Sude Nur Alici und Rim Haile, die derzeit die zehnte Klasse an der Friedrich-Fröbel-Schule besuchen, zur Mitwirkung an dem Projekt.

Die Ausstellung „Interferenzen“ des Künstlers Tom Feritsch endete am Samstag. Sie beruht auf Exponaten aus Ton und Eisen und ruft beim Betrachter bewusst unterschiedliche Assoziationen hervor. So erinnern die ausgestellten Elemente aus unbearbeitetem Eisen etwa an sakrale Elemente, architektonische Pläne oder auch verschiedene geometrische Figuren.

Anspielung auf Politik

Der Bildhauer spielt mit den verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe im Produktionsprozess, so zeigt eine Sequenz mehrerer verschiedenartig verformter Eisenwürfel im ersten Stock der Ausstellung, wie sich das Eisen in den Brennöfen verbogen hat. Im Erdgeschoss finden sich überdies Anlehnungen an politische Ereignisse: So stellt eine Eisenskulptur das New Yorker „World Trade Center“ dar, welches nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in sich zusammenfiel. Eine Eisenskulptur liegt daneben auf dem Boden und symbolisiert den Kollaps der Zwillingstürme.

Claus Bunte zeigte sich im Anschluss an die Führung äußerst zufrieden mit der Umsetzung des Projekts und hofft auf eine baldige Fortsetzung des Konzepts. So sei es wünschenswert, noch mehr Bürger mit Migrationshintergrund auf das Angebot des Kunstvereins aufmerksam zu machen. Schließlich sei eine Führung durch eine Kunstausstellung in der jeweiligen Muttersprache ein ganz besonderes Erlebnis.

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019