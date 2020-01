Interkulturelle Begegnungen

Viernheim.Vom 13. bis 20. September ist in Viernheim eine interkulturelle Woche geplant. Laut Stadtverwaltung sollen sich dabei Menschen verschiedener Kulturen begegnen und kennenlernen. Um möglichst viele verschiedene und bunte Angebote in dieser Woche präsentieren zu können, bedürfe es nun kreativer Köpfe und intensiver Vorbereitung.

Am Dienstag, 14. Januar, 19 Uhr, findet in der Kulturscheune eine Ideensammlung statt, zu der alle interessierten Bürger eingeladen sind. Ansprechpartner ist Harald Hofmann vom Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung im Amt für Kultur, Bildung und Soziales. Erreichbar ist er unter der Telefonnummer 06204/98 84 07 oder per E-Mail an harald.hofmann@viernheim.de. red

