International inspiriert

Viernheim.Zu einem „Markt der Vielfalt“ lädt der Verein Lernmobil am Freitag, 30. November, von 18 bis 21 Uhr in Haus am Schlangenpfad (Am Schlangenpfad 3) ein. Dieser bietet ein anderes Programm als ein klassischer Weihnachtsmarkt: Wer einen Punsch ohne Alkohol probieren und nach einzigartigen Geschenkideen aus aller Welt Ausschau halten will, kann in das stimmungsvoll dekorierte Haus kommen.

Nana Sarsah wird mit ihrer Stimme durch den Abend begleiten, es gibt außergewöhnliche und kreative Ketten – kreiert von Barbara Becker – und Mitbringsel von einer Reise nach Myanmar: Selbstgemachtes, Handwerkliches und Professionelles. Im Hintergrund informiert ein Film über eine Reise nach Myanmar. Zum Schmökern und Verschenken gibt es Märchenbücher aus Afghanistan. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei, die Gastgeber freuen sich jedoch über eine Spende zugunsten des Vereins „Freundeskreis Afghanistan e.V.“. Er unterstützt und fördert seit 40 Jahren Schulen für Jungen und Mädchen im Bezirk Jaghori (Provinz Ghazni). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018