Internationale Erfahrung gesammelt

Viernheim.Jochen Hofmann vom TSV Amicitia beendete seine Saison mit einem besonderen Wettkampf. Der Viernheimer startete bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren und erzielte in den Sprintdisziplinen gute Platzierungen im Mittelfeld.

Dabei war das Wettkampfjahr für Hofmann alles andere als reibungslos verlaufen. Immer wieder hatte der Athlet der Altersklasse M40 mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen. Für Venedig hatte er daher zwei Ziele: Er wollte sowohl über 100 Meter als auch über die doppelte Distanz das Halbfinale erreichen und dort an seine Jahresbestzeiten anknüpfen.

Schwede gewinnt überlegen

Direkt im Vorlauf über 100 Meter traf Jochen Hofmann ein hartes Los. Auf der Bahn neben dem Viernheimer startete mit dem Schweden Lion Martinez der Topfavorit auf den Titel. Martinez gewann den Lauf erwartungsgemäß überlegen in 11,23 Sekunden. Aber auch Hofmann schaffte als Dritter in 12,16 Sekunden die Qualifikation für die nächste Runde.

Im Halbfinale wollte Hofmann erneut angreifen und eine Zeit unter zwölf Sekunden laufen. Ein starker Gegenwind von 4,2 Metern pro Sekunde machte dies jedoch unmöglich. Hofmann überquerte die Ziellinie schließlich nach 12,64 Sekunden.

„Der Start war gut, aber nach 60 Metern bin ich wie gegen eine Wand gelaufen“, fasste er später das Rennen zusammen. Trotzdem konnte sich der Viernheimer über den 13. Platz in der internationalen Konkurrenz freuen. Im Finale setzte sich Lion Martinez in 11,18 Sekunden durch und gewann den Titel vor dem Deutschen Jochen Gippert und Rachid Chouhal aus Malta.

Fünf Tage später standen die Vorläufe über 200 Meter auf dem Programm. Hofmann blieb in 24,52 Sekunden nur knapp über seiner Bestleistung und sicherte sich damit den letzten Startplatz im Halbfinale.

Am Tag darauf gelang dem Vertreter des TSV Amicitia allerdings keine Steigerung mehr. In 24,81 Sekunden kam Hofmann auf einen guten 15. Rang, auch wenn er eine bessere Zeit angestrebt hatte.

Im Finale erlief sich Lion Martinez in 22,62 Sekunden seinen zweiten Europameistertitel vor den Briten Ian Horsburgh und Dominic Bradley. Für Jochen Hofmann war es die erste Teilnahme bei internationalen Seniorenmeisterschaften, bei denen er besonders die Möglichkeit zum Austausch mit den anderen Athleten während der Wettkämpfe, aber auch abseits des Stadions genutzt hat.

Eine neue Erfahrung machte auch Elias Maurer beim Länder-Vergleichskampf der U16-Junioren zwischen Württemberg, Bayern und Hessen. Der 15-jährige Viernheimer wurde vom Hessischen Leichtathletik-Verband eingeladen, um in Gomaringen die 100 Meter und die Sprintstaffel zu laufen. Im 100-Meter-Lauf zeigte Elias Maurer in 11,73 Sekunden eine ordentliche Leistung und gewann damit den zweiten Zeitlauf. Allerdings ging sein Ergebnis nicht in die Wertung ein, da im ersten Zeitlauf mit Marc Mercier und Juan-Sebastian Kleta, dem fünfmaligen deutschen Meister der M15, zwei Hessen schneller liefen als der Viernheimer.

Mit der Staffel erfolgreich

In der Staffel konnten die drei dann aber gemeinsam mit Juan-Esteban Kleta die volle Punktzahl von sechs Punkten erzielen. In 43,31 Sekunden liefen die vier Junioren ein außerordentlich starkes Rennen und ließen die Teams aus Württemberg und Bayern hinter sich. In Hessen war zudem in diesem Jahr keine Staffel schneller als die Auswahl an diesem Tag.

Der dritte Einsatz für Maurer beim Vergleichskampf kam ungeplant. Der Viernheimer trat im Hochsprung an und übersprang dort 1,65 Meter. Somit sicherte der Sportler des TSV Amicitia dem hessischen Team einen weiteren Punkt, der später mit zum Gesamtsieg mit nur fünf Punkten Vorsprung vor der Mannschaft aus Württemberg beitrug. Die Auswahl aus Bayern kam auf den dritten Rang.

