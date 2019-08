Internationalen Ruf erarbeitet

Zu Beginn, vor 20 Jahren, war es sicher nicht ganz einfach, sozusagen in der südhessischen Provinz neueste Kunst zu präsentieren. Aber die sieben Gründerinnen und Gründer des Viernheimer Kunstvereins ließen sich davon nicht beirren. Unter der Leitung von Fritz Stier, dem Mannheimer Videokünstler, der die Institution seit langem prägt, zeigten sie vieles ganz und gar Neues in der Stadt – eine Kunst, die auch von durchaus bekannten Kunstschaffenden stammte.

Die Bürgerschaft war davon zuweilen geradewegs schockiert, aber es wurde dazu echte Basisarbeit geleistet; es wurden Inhalte und Grundlagen vermittelt, was heute noch viel einfacher geworden ist durch die Mitwirkung des zweiten Vorsitzenden Claus Bunte, der auch Kinder und Jugendliche in den Kunstverein brachte.

Zunächst ausschließlich in dem schönen Gewölbekeller in der Hügelstraße inszenierten und arrangierten die Kunstfreunde ihre Ausstellungen. Hier waren etwa von Margret Eicher (heute in Berlin lebend) noch dreidimensionale Putten an der Decke aufgehängt – wir kennen sie ja heute in erster Linie als eine Schöpferin von Tapisserien in Copycollagetechnik. Und hier schmückte Yvonne Goulbier mit einer Lichtinstallation den Boden des Gewölbes. Das war Ungewöhnliches, nie Gesehenes.

Überregionale Künstlerinnen

Zum entscheidenden Faktor im Ausstellungsbetrieb des Viernheimer Kunstvereins wurden die Kontakte von Fritz Stier; immer wieder machten und machen bekannte Künstlerinnen und Künstler Station in Viernheim.

So ist etwa auch Bildhauer Eberhard Bosslet, ursprünglich aus Speyer stammend und heute Professur in Dresden, zu nennen, der jenseits internationaler Ausstellungen auch immer mal wieder einen Stopp im Kunstverein in Viernheim einlegte. Er war beispielsweise im Jahr 2002 mit seiner Ausstellung „Basics“ präsent, in der er Kühlschränke mit giftgrünen Spanngurten an die die Pfeiler heftete – sehr originell wirkt das, weil die Arbeit so den Zug und damit die der Arbeit innewohnende Kraft ganz offensichtlich machte.

Oder Thomas Rentmeister stellte aus: Zuletzt war er mit Braunschweiger Studierenden im Ludwigshafener Kunstverein zu Gast in der Region, und im Jahr 2013 hatte er bei „Nur Skulptur!“ in der Mannheimer Kunsthalle mit einer schrägen Nutella-Plastik einen gut riechenden und (sich) buchstäblich bewegenden Beitrag geschaffen. In Viernheim präsentierte er den Übergang von seinen „alten“ Großplastiken zu der Arbeit mit Alltagsgegenständen, wie sie eine Tempotaschentücherplastik zeigte. Die Videoinstallation „Scanner“ des Tschechen Pavel Mrkus, die in Viernheim ausgestellt war, wurde im Jahr 2005 vom Kunstmagazin „art“ sogar zu einer der 100 wichtigsten Ausstellungen weltweit gekürt.

Auch Künstlerfreunde aus Hamburg und Berlin fanden hier eine Station, etwa der Maler Andreas Wolf (ursprünglich zu Peng!, dem Kunstraum in der Mannheimer Neckarstadt gehörend), der hier ausstellte, oder Jáchym Fleig, Bildhauer und Schüler von Eberhard Bosslet, der hier den Außenraum bespielte.

Generell wechselten sich im Programm Künstlerinnen und Künstler der Region mit den national und international bedeutenden Schaffenden ab. Als Beispiel ist auch die Schau der Ludwigshafener Videokünstlerin Ruth Hutter zu nennen, die in einer umfassenden Videoinstallation ein angebliches Konzert mit Puppen auf die altehrwürdigen Steine des Gewölbekellers projizierte, noch garniert mit Drucken zum Thema „Cutting Doll“, gruseligen Fotoarbeiten, die den Kontext klar machen, in dem nicht nur Ruth Hutter als Künstlerin steht, nämlich Internationalität.

Oder Barbara Hindahl (ursprünglich aus Rheinhausen im Ruhrgebiet stammend): Ihre Arbeit „dpi“ (dots per inch, die Maßeinheit für die Bildauflösung) lenkte den Blick in einen Farbdrucker von oben; die Betrachter konnten sozusagen dabei zusehen, wie Zeilen (und damit auch Bilder) gedruckt werden, sehr ungewöhnlich, sehr frei und gleichzeitig konzeptuell.

Ganz wesentlich für den Kunstverein war zudem die Aktion „Ladenhüter“ im Jahr 2005, in vielen leerstehenden Läden Viernheims fanden dabei Kunstaktionen statt.

Durch den Umzug in das immer wieder und jetzt richtig gut renovierte Kunsthaus in der Innenstadt entstanden auch größere Ausstellungsflächen, die wieder Ungewöhnliches ermöglichen. Zum Schluss bleibt einem da nur, dem Viernheimer Kunstverein zu seiner freien, ungewöhnlichen, immer wieder überraschenden Arbeit zu gratulieren!

