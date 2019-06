Internationales Flair in zwei Stadien

Viernheim.Der Ball rollt am Samstag beim Bergstraßenpokal. Der TSV Amicitia Viernheim und die TSG Weinheim richten gemeinsam das internationale Jugendturnier für E- bis A-Junioren aus, zu dem 64 Mannschaften aus fünf Nationen anreisen.

Gespielt wird auf den beiden Sportanlagen in Weinheim und Viernheim. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, um 14 Uhr, sowohl im Waldstadion als auch im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion statt. Alle 64 Mannschaften kommen am Sonntag zur großen Siegerehrung nach Weinheim.

Die beiden Gastgebervereine sind in allen Wettbewerben vertreten, dazu kommen Klubs aus Deutschland, Holland, Frankreich, Schweiz und Tschechien. Am Samstag geht es los für die E-Junioren (Altersklasse U11), acht Mannschaften sind dabei. Der TSV Amicitia 1 startet in Weinheim um 9 Uhr mit der Partie gegen TSG 1862 Weinheim 2 und spielt dann gegen den 1. FC 06 Weißkirchen und SK Rapid Plzen aus Tschechien.

In der zweiten Vorrundengruppe hat der TSV Amicitia 2 die TSG 1862 Weinheim 1, Fg01 aus Holland und den SC Viktoria Griesheim als Gegner. Das Turnier der Jüngsten wird am Sonntag ab 9.30 Uhr im Waldstadion fortgesetzt. Die Paarungen ergeben sich nach den Ergebnissen des Vortags. Die Gruppenersten und -zweiten machen in einer Finalgruppe den Turniersieg aus, die Dritten und Vierten spielen die Plätze fünf bis acht aus. Der gleiche Modus kommt auch bei den D-Junioren (U13) und A-Junioren (U19) zum Tragen, die am Samstag die Vorrunden im Waldstadion spielen und am Sonntag, ab 13 Uhr, im Sepp-Herberger-Stadion am Ball sind. Die D1 des TSV Amicitia hat es zu tun mit TSG 1862 Weinheim 2, DSVP und SG Bornheim G/W. Die D2 trifft auf TSG 1862 Weinheim 1, TuS Hornau und FVgg Weingarten. Die A-Junioren steigen mit der Partie gegen s.c. Hoevelaken ins Turniergeschehen ein. Danach treffen sie auf S.V. Nevelo und auf den JFV Calenberger Land.

Turniermodus unterschiedlich

Bei den C- (U15) und B-Junioren (U17) wird das Turnier in einem anderen Modus ausgetragen. In diesen Klassen treten jeweils 20 Mannschaften an. Die C-Junioren starten am Samstag im Waldstadion. Die erste Vertretung der Blau-Grünen hat es mit dem ZSV Zelos, mit Blauw Wit ’34, mit Taxandria (niederländische Teams) und mit dem FC Liestal aus der Schweiz zu tun. Die C2 trifft auf S.C. Joure, vv Zuidhorn, FC Rot-Schwarz Thun und HBS.

Am Sonntag werden ab 13 Uhr die Zwischen- und Finalrunden ausgespielt, ebenfalls im Waldstadion. Die Klasse U17, die B-Junioren, spielen die Vorrunde in unterschiedlichen Stadien. Die B1 in Viernheim spielt gegen 1. FC Germania Weilbach, R.K.S.V. Sarto, FC Rot-Schwarz Thun und CDW. In Weinheim trifft die B2 am Nachmittag auf v.v. Zeewolde, WIJC, TG Hilgen 04 und FCV 1. su

Info: Informationen und Ergebnisse unter bergstrassenpokal.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.06.2019