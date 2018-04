Anzeige

Viernheim.Mädchen lieben Pferde. Von den 122 jugendlichen Mitgliedern unter 18 Jahren des Viernheimer Reit- und Fahrvereins (von derzeit insgesamt 449 Mitglieder) sind 93 Prozent weiblich. Reiten bedeutet vor allem, Respekt vor dem Pferd zu lernen und mit ihm umgehen können – man muss eine emotionale Beziehung zum Pferd aufbauen und großes Einfühlungsvermögen beweisen. Das wurde in der Jahreshauptversammlung deutlich.

Peter Holzschuh, seit 2013 Vorsitzender des größten Reitvereins im Kreis Bergstraße, hebt vor allem als positives Zeichen die große Zahl an Nachwuchsreitern im Verein hervor. Für die zwei Voltigiergruppen müssen sogar Wartelisten erstellt werden. Immer wieder darf dann eine Gruppe von Eintrittswilligen beim regulären Unterricht „schnuppern“. In den Jahren 2015 und 2016 hat der Verein in sechsstelliger Höhe in die Sanierung der Reitplätze und der Reithallen investiert. Dieses Geld sei gut angelegt – so Holzschuh.

Der Verein nahm dabei Landeszuschüsse in Anspruch. „Im Jahr 2017 haben wir nur das Nötigste angeschafft. So zum Beispiel zwei neue Pferde für den Schulbetrieb und einen neuen Traktor. Wir sind auf einem guten Weg und haben unsere Ziele im vergangenen Jahr voll erreicht“, so der Vorsitzende.