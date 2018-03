Anzeige

Ad absurdum geführt

Dann folgt eine längere Darstellung der Motivation dieses „Zusammenschlusses“, der sich am Ende des Artikels als veganer Stammtisch entpuppt, der sich in einem bekannten Viernheimer Restaurant Mitte des Monats wieder trifft. Das ist sozusagen der zweite Veranstaltungshinweis in diesem Artikel, der normalerweise ebenfalls auf die folgende Seite 10 (Vereine) gehört.

Die vermeintliche Legitimation der Mahnwache wird im größten Teil des Artikels ad absurdum geführt, weil der Vorwurf des Stammtischs, der Schlachtbetrieb Baumann behandle Schafe nicht gut (was heißt das eigentlich?), als falsch und unbegründet korrigiert wird.

Das zitierte Kreisveterinäramt hat einen einzigen Vorwurf, der erhoben wurde, als falsch entlarvt. Dann werden noch „das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei“ angeführt, die informiert seien, allerdings erschließt sich mir nicht sofort, worüber. Über die bevorstehende Mahnwache oder über die regelmäßigen Kontrollen im Schlachtbetrieb?

Meinungsfreiheit Grundpfeiler

Als ehemaliger Schafhalter kann ich aus eigener Erfahrung feststellen, dass Tierwohl im Schlachtbetrieb Baumann ebenso groß geschrieben wird wie Hygiene. Darüber hinaus haben Schafhalter aus dem Kreis Heppenheim und Darmstadt, denen ich in den letzten Jahrzehnten begegnet bin, mir gegenüber immer wieder hervorgehoben, dass das Tierwohl, das besonders Hobbyhaltern sehr am Herzen liegt, bei der Firma Baumann vorbildlich sei. So eine Sichtweise zu verstehen, fällt Veganern wahrscheinlich schwer. Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, möchte ich klarstellen: Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und sie garantiert unterschiedlichen Gruppen ihre freie Meinungsäußerung, sei sie auch noch so abstrus.

Nicht diffamieren

Veganer können so viele Mahnwachen abhalten, wie sie wollen, sie sollten sie aber sachlich richtig begründen und nicht andere, die nicht in ihr Weltbild passen, diffamieren!

Andererseits sollte sich die Lokalredaktion des „Südhessen Morgen“ im Klaren darüber sein, worüber sie berichtet, recherchiert oder was sie kommentiert, und die entsprechende journalistische Sorgfaltspflicht aufbringen, redaktionelle Artikel von Veranstaltungshinweisen und Werbung klar zu trennen und sichtbar zu machen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2GSEyIf

