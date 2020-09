„Ja“ zur Taufe bestätigt

Viernheim.„Unser Glaube, das Christsein macht einen Unterschied“, sagt Pfarrer Markus Eichler. In einer sorgenvollen Zeit, in der man sich nach Zuspruch und Trost sehnt, solle man an die mutmachenden Worte Jesu denken: „Ich bin bei euch!“

Mit der Konfirmation bestätigten 14 Jugendliche ihr „Ja“ zur Taufe und ihr „Ja“ zu einem Leben mit Gott. Die evangelische Auferstehungsgemeinde feierte dafür an zwei Wochenenden gleich vier Gottesdienste. Daran konnte nur eine begrenzte Zahl von Gästen direkt teilnehmen. Die anderen Angehörigen verfolgten den Gottesdienst nebenan im Kirchgarten oder über Facebook. Für die Musik sorgten Pfarrer Eichler am Bass, Kantor Martin Stein am Klavier und Kai Schneider (Gesang) mit modernen christlichen Liedern. Gemeindepädagogin Sabine Lorenz schlüpfte in die Rolle einer Jüngerin, die von dem Versprechen Jesu erzählt, dass er bis ans Ende bei den Menschen bleibe und ihnen den Heiligen Geist als Tröster sende. Eichler erklärte in seiner Predigt, der Heilige Geist sei zu spüren als starker Wind oder als loderndes Feuer. „Unsere Handys müssen immer mit Energie neu aufgeladen werden, das ist betriebsrelevant, und so ist es mit dem Heiligen Geist, er ist relevant für uns als Christen als innerer Begleiter.“ Mit einem persönlichen Spruch wurden die Konfirmanden gesegnet. Jeder hatte dazu eine „Wunschperson“ als Begleiter gewählt.

Zur Konfirmation gingen Philipp Erich, Mika Träger, Luca Ingrosso, Julian Marx, Marcel Müßig, Maurice Steeb, Larissa Batzler, Celine Bökelmann, Luna Haumbach, Lara Lacina, Lukas Agler, Jonathan Bannert, Luca Biereth und Jan Tegethoff. su

