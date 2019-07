Jacques trifft auf Ausbilder Schmidt

Viernheim.Der Männergesangverein 1846 lädt vom 2. bis 5. August zu seinem Gartenfest auf das MGV-Gelände am Sandhöfer Weg. Die Verantwortlichen haben ein abwechslungsreiches Programm für das verlängerte Festwochenende vorbereitet. An den vier Tagen warten Chorgesang, Schlagermusik, Kabarett sowie Hausmacher Spezialitäten auf die Gäste.

Die Chormusik steht zum Auftakt des Festes im Mittelpunkt. Das Motto des Freundschaftssingens am Freitag lautet „Treffen befreundeter Chöre“. Nach der Eröffnung um 19 Uhr durch den MGV-Vorsitzenden Jens Heinen wird der gastgebende Chor unter der Leitung seines Dirigenten Hans Kaspar Scharf den ersten Auftritt haben. Darüber hinaus sind der Frauenchor, die Sänger-Einheit und der Liederkranz zu hören. Außerdem werden viele weitere Chöre anreisen, um dem MGV 1846 einen Besuch abzustatten.

Am Samstag geht es ab 20 Uhr mit einem bunten Unterhaltungsprogramm weiter. Dazu gehört die beliebte Schlagerparade mit der Gruppe um Walter Wohlfart. Für Musik zum Tanzen sorgt an dem Abend die in der Region bestens bekannte Band Martin Böhm & Friends. Das Festzelt ist ab 18 Uhr geöffnet, das MGV-Team serviert vielfältige Speisen und Getränke.

Stammtisch-Band spielt

Am Sonntag wird die Tradition der „Frühschoppenmusik“ wiederbelebt. Die Stammtisch-Band der Gaststätte Rose im Gorxheimertal besteht aus Musikern der Region und wird ab 10 Uhr die Besucher unterhalten. Dabei werden die Musiker mitten im Zelt sitzen und ohne Verstärker auftreten. Die MGV-Küche bietet zum Mittagessen verschiedene Spezialitäten, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Am Sonntagabend, 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), ist beim Gartenfest Kabarett angesagt. Diesmal steht Franz Kain aus Weinheim mit seinen Kabarett-Kollegen auf der Festbühne. Hinter den Kollegen verbergen sich Holger Müller alias Ausbilder Schmidt und Detlev Schönauer, der unter anderem in seiner Paraderolle als Jacques, der französische Bistrowirt, zu erleben ist.

Das Gartenfest des Männergesangvereins 1846 wird traditionell am Montag, ab 10 Uhr, mit dem Wellfleischessen beendet. Die zahlreichen Helfer des Vereins rechnen auch beim Abschluss der viertägigen Veranstaltung wieder mit zahlreichen Besuchern. su

