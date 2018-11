Jagd auf Wild an der L 3111

Viernheim.An diesem Samstag, 24. November, wird die L 3111 wegen einer groß angelegten Jagd über mehrere Stunden gesperrt. Ziel der Jäger ist die Eindämmung der Wildschweinpopulation im Waldgebiet entlang der Verbindungsstraße zwischen Viernheim und dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld. 70 erfahrene Schützen aus der Region sind auf Einladung des Forstamtes an der Jagd beteiligt. Die Vollsperrung am Samstag wird zwischen 8 und 16 Uhr für die Straße gelten. In Richtung Viernheim wird eine Umfahrung über Hüttenfeld-Hemsbach-Weinheim empfohlen. Außerdem ist auch das Waldgebiet während der Jagd gesperrt.

Auf der L 3111 kommt es immer wieder zu Unfällen durch wechselndes Wild, im Jahr 2014 kam dabei eine Autofahrerin ums Leben. Ein durch den Klimawandel begünstigtes Futterangebot und milde Winter haben nach Auskunft des Forstamtes zu einer überproportional hohen Zahl an Wildschweinen in dem Gebiet geführt. Die Tiere wühlen auf der Suche nach Nahrung die Bankette an der Straße auf, weil sich dort Insektenlarven verbergen. gna

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018