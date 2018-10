Jagdhörner erklingen

Viernheim.Zur traditionellen Hubertusmesse lädt die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael am kommenden Sonntag, 4. November, 18 Uhr, in die Michaelskirche ein. Umrahmt wird der Gottesdienst von der Jagdhornbläsergruppe Schriesheim unter der Leitung von Joachim Nelles. Mit kräftigen, raumfüllenden Parforcehorn-Klängen möchten die Waidmänner den Schöpfer aller Dinge loben und preisen, heißt es in der Vorankündigung.

Pfarrer Angelo Stipinovich freut sich auf diese besondere Messe, die an den Heiligen Hubertus erinnert, und lädt alle Christen aus Viernheim und Umgebung in die entsprechend geschmückte Michaelskirche ein. Die Viernheimer Jagdhornbläser des Reit- und Fahrvereins (RuF) unter der Leitung von Otto Heger werden den Gottesdienst mit dem Signal „Zur Begrüßung“ feierlich eröffnen. Im Anschluss an die Messe ist vor dem Gotteshaus ein gemeinsames Konzert der Musiker geplant. Dabei gibt es unter anderem Glühwein für die Besucher. red

