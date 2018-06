Jahr mit persönlichem Gewinn

Anzeige

Viernheim.„Das Jahr bei der AWO hat mir persönlich sehr viel ge-bracht – viele Dinge kannte ich so von der Schule gar nicht“, das berichten die meisten jungen Menschen, die bei der Arbeiterwohlfahrt einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beziehungsweise ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert haben. „Wer sich sozial engagieren und gleichzeitig etwas für die eigene berufliche Entwicklung tun möchte, ist bei uns richtig aufgehoben“, so Susanne Frenzel, die in der AWO-Geschäftsstelle für die Freiwilligendienste zuständig ist.

„Voraussetzungen sind Motivation, Zuverlässigkeit und der Führerschein Klasse B. Dafür bieten wir eine verantwortungsvolle Aufgabe im Kontakt mit Menschen und den Einblick in verschiedene soziale Aufgabenfelder der AWO – ein bundeseinheitlich festgelegtes Taschengeld gibt es obendrein“, so Frenzel weiter. Im Team der Bundesfreiwilligen sind aktuell noch zwei Stellen frei: Wer Interesse hat, sollte sich des-halb bald melden und kann auch einen Tag zur Probe mitarbeiten. Die Freiwilligendienste bestehen aus der praktischen Hilfstätigkeit und Bildungstagen, die von der AWO Hessen-Süd über das Jahr verteilt in mehrtägigen Bildungsseminaren organisiert werden. Diese Seminare dienen der Persönlichkeitsbildung, der Erweiterung von Sozialkompetenzen sowie der Bildungs- und Beschäftigungsfä-higkeit. Die Reflexion der praktischen Erfahrungen sowie der Austausch der Freiwilligen untereinander bilden einen Schwerpunkt der Seminararbeit.

Susanne Frenzel bringt es auf den Punkt: „Nach Herzenslust essen – die AWO bringt’s. Das ist unser Motto beim Mobilen Menü-Service. Gesunde, ausgewogene Ernährung und regelmäßige warme Mahlzeiten sind im Alter besonders wichtig. Krankheiten, Gebrechlichkeit, ein Unfall oder eine Behinderung können das selbstständige Einkaufen, Kochen und Spülen jedoch zu einer Last machen. Unser Mobiler Menü-Service trägt in hohem Maße dazu bei, dass ältere und behinderte Menschen möglichst lange in ihrem ge-wohnten Umfeld leben können.“