Jahresende sportlich begehen

Viernheim.In Viernheim gibt es viele Traditionen. Dazu zählen auch die zahlreichen Gruppen ortsansässiger Radsportbegeisterter, die sich in den Abendstunden und an den Wochenenden in den Sattel schwingen und bei Wind und Wetter größere Touren durch das Ried und den Odenwald unternehmen. Zum Jahresabschluss findet dann immer eine Ausfahrt statt, zu der die Mountainbiker des MTB Verne eingeladen hatten.

Diesmal gab es nach der großen Runde im heimischen Wald ein gemütliches Treffen, an dem auch weitere Mitglieder vom Team Heißer Sattel und der Radsportgruppe des Turnvereins teilnahmen. Uwe Kleinhans hatte eingeladen und für die gemütliche Runde Wildschweinbratwurst, Sauerkraut, Bauernbrot und kühle Getränke besorgt. Im Mittelpunkt der Feier stand allerdings das Frischbier. Uwe Kleinhans ist nämlich unter die Bierbrauer gegangen und möchte in absehbarer Zeit seinen Gerstensaft zum Kauf anbieten. „Es sind allerdings noch einige Genehmigungen nötig, bevor das Kellerbier fließen kann. Es wird dann aber auch andere Sorten geben, natürlich nur in kleineren Mengen“, will der Unternehmer die Viernheimer Braukultur wieder aufleben lassen und damit eine weitere Tradition fortsetzen. J.R.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018