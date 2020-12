Jahrzehntelang für das Gemeinwohl im Einsatz

Viernheim.Es ist ein alter Brauch, dass Viernheimer Feuerwehrleute für ihren langjährigen Dienst im Rahmen einer Mitgliederversammlung ausgezeichnet werden. Wegen der Corona-Pandemie musste die entsprechende Zeremonie allerdings von der Tagesordnung genommen werden – nun wurde sie am Freitagabend nachgeholt. Dabei wurden in der großen Wagenhalle fünf Einsatzkräfte für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement von der Stadt und dem Land Hessen geehrt.

Bürgermeister Matthias Baaß bezeichnete die aktiven Mitglieder der Feuerwehr in seiner kurzen Laudatio als „Gemeinwohlarbeiter und Diener des Zusammenlebens, die ihre Motivation als Berufung sehen und dafür viele jahrelang ihre Freizeit opfern – und deren Familienmitglieder viel Verständnis aufbringen müssen. Dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank“. Die Feuerwehr könne sich auch in Zukunft der Unterstützung durch die Stadt sicher sein. Leider müsse man diesmal auf den obligatorischen Sekt und die Häppchen verzichten.

Erster Stadtrat Bastian Kempf hob das Engagement der Einsatzkräfte ebenfalls hervor. „Zuletzt war davon die Rede, dass die neue Drehleiter der ganze Stolz der Feuerwehr sei. Ich meine aber, dass es die Menschen sind, die sich bei der Feuerwehr engagieren. Deshalb sind solche Ehrungen immer wieder ein ganz besonderer und schöner Anlass, um das Engagement zu würdigen“, sparte auch Kempf im Beisein des Stadtverordneten-Vorstehers Norbert Schübeler und dem Viernheimer Stadtbrandinspektor Michael Ahnert und dessen Stellvertreter Daniel Werner nicht mit Lob.

In diesem Jahr konnten gleich fünf Feuerwehrmänner runde Jubiläen feiern und erhielten dafür vom Land Hessen Ehrenurkunden und Anerkennungsprämien. Ralf Otterbacher ist sein zehn Jahren bei der Viernheimer Feuerwehr engagiert. Thomas Zilk kann sogar schon auf 20 Jahre bei den Rettungskräften zurückblicken. Beide waren bei der schlichten Feierlichkeit allerdings verhindert, bekommen die Auszeichnungen aber umgehend vom Stadtbrandinspektor nachgereicht.

Auch Christian Schlosser und Frank Jakob sind schon zwei Jahrzehnte lang bei der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz – sie konnten ihre Urkunden mit Abstand persönlich entgegennehmen. Stephan Friedel hätte man das silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahre pflichttreuen Dienst in der Feuerwehr gerne ans Revers geheftet, was wegen der Abstandsregel natürlich auch nicht möglich war.

