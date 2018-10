Jakobspilgerin berichtet vom Weg

Viernheim.Iris Kral erzählt über ihre Erfahrungen mit und auf dem Jakobsweg im Internationalen Frauencafé am Mittwoch, 31. Oktober, ab 15.30 Uhr. Das Internationale Frauencafé ist im Treff im Bahnhof (T.i.B.), Friedrich-Ebert-Straße 8 geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit über 1000 Jahre wandern Pilger zum Grab des Apostels Jakobus in der spanischen Stadt Santiago de Compostela und – nicht erst seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ träumen viele davon, einmal den Jakobsweg zu gehen. Wobei es den einen Jakobsweg in dem Sinne gar nicht gibt: Viele Wege führen nach Santiago de Compostela. Als „Camino de Santiago“ wird eine Anzahl von Pilgerwegen durch Europa bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Galicien zum Ziel haben.

Iris Kral ist den Jakobsweg bereits in mehreren Etappen gegangen. Sie berichtet von Ihren Wegen mit allen „Aufs und Abs“, Erlebnissen und Erkenntnissen. Informationen gibt es vorab im Frauenbüro Viernheim bei Birgit Herbold unter Telefon 06204/98 83 64 und per E-Mail an frauenbuero@viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018