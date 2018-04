James Bond und der Regenbogen

Anzeige

Dann wieder verkündet die Musik des Orchesters das bange Erwarten einer dramatischen Szene.

Keine Sinfonie und kein Opernkonzert kann so viel unterschiedliche Szenen wie in diesen 16 verschiedenen Kompositionen vermitteln. Einmal summt man eine dieser ergreifenden Melodien mit, dann wieder kündigen drohende Akkorde dunkler Dramatik Gefahr und Auseinandersetzung an. Das ist gewiss auch eine reizvolle Aufgabe für die Moderation Dagmar Weber, die mit hilfreichen Hinweisen die Filme und deren Besonderheit vorstellt.

Langer Weg zu den Noten

Es bedurfte langer und schwieriger Recherchen Günther Stegmüllers, um die Noten dieser Filmmusiken von den verschiedenen amerikanischen Verlagen zu bekommen. Besonders nachhaltig mussten schwierige Wechsel der Tempi in den verschiedenen Instrumentengruppen geprobt werden. Doch schon diese erste Probe des Orchesters zeigte, wie begeistert die Musiker von diesem Konzertformat sind, wenn James Bond „Over the Rainbow“ zu den Konzertbesuchern kommt. Das ist sicher ein Thema für die Sängerin Franziska Tiedtke, die für besondere Glanzpunkte an diesem Abend sorgen wird.

Obwohl das Programm eine Überraschung für das Publikum sein wird, hat man bei der Probe doch schon Melodien aus „Indiana Jones“, „Star Wars“, Mission Impossible“ und „Gam of Thrones“ gehört.

Da können die Konzertbesucher auf den nummerierten Plätzen im großen Saal des Bürgerhauses dieses große Musikfestival genießen. Es wird gewiss wieder ein Ereignis, das die Bedeutung Viernheims als eine Stadt mit besonderer Pflege der Musikkultur unterstreicht.

