Viernheim.Ein vielfältiges Programm bot die Jazz-Matinee der städtischen Musikschule in der voll besetzten Kulturscheune. In dem zweistündigen Programm präsentierten vier Formationen 24 Titel aus den verschiedenen Epochen des Jazz. An diese Musikstile lehnten sich auch Swing, Rock und Pop an.

Nach der Begrüßung durch Musikschulleiter Rúnar Emilsson stellte Christian Marley das Mondy-Noon-Orchestra vor. Im Stile einer Big Band stimmte die Formation das Publikum mit dem bekannten Titel „Route 66“ auf die musikalische Reise ein. Auch bei „Take The A Train“ wechselte das Thema von den Trompeten zu der großen Gruppe der Saxofonisten. Dass der klassische Jazz auch romantisch stimmen kann, erlebten die Zuhörer bei „When I Fall In Love“. Temperamentvolle Rhythmen standen hingegen bei „One Note Samba“ im Vordergrund, ehe sich die Formation mit „I’ve Got You Under My Skin“ verabschiedete.

Mit ihren schönen Stimmen überzeugten Ricarda Nitsche, Hanna Schurr und Melanie Siegwart. Das Vokal-Ensemble unter der Leitung von Amelie Meister begeisterte das Publikum mit den Stücken „And So It Goes“ und „Take Me Home“. Das Publikum belohnte die Darbietungen mit viel Beifall.