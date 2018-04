Anzeige

Viernheim.Viel zu erleben gibt es für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren beim traditionellen Sommerzeltlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Hildegard. Wie im Vorjahr (Bild) werden die Teilnehmer auf dem Zeltplatz von Oberthal-Gronig im Saarland vom 17. bis zum 26. Juli in die spannende Welt der Prinzessinnen, Drachen, Feen und Zauberer eintauchen und unvergessliche Abenteurer in der wunderbaren Welt von Walt Disney bestehen. Jeden Tag stehen zahlreiche Spiele im Freien auf dem Programm und auch die abendliche Lagerfeuerrunde darf natürlich nicht fehlen. Neben Spiel, Spaß und Spannung auf dem Zeltplatz sind auch Ausflüge in die nähere Umgebung eingeplant. Die Kinder sind in Rundzelten mit Gummiböden untergebracht und werden von einem erfahrenen Küchenteam verpflegt. Auf dem Zeltplatz stehen feste sanitäre Anlagen und zwei Schutzhütten zur Verfügung. Anmeldeformulare liegen im Pfarrbüro St. Hildegard in der Johann-Sebastian-Bach Straße aus oder sind bequem online unter www.kjg-st-hildegard.de abrufbar. red (Bild: KJG St. Hildegard)