„Jeder darf bei der Ernte helfen“

Viernheim.Während sich die Besucher beim Tag des offenen Gartens die Beete des Vereins Solidarische Landwirtschaft (Solawi) anschauten und über das Angebot der Viernheimer „Ernteteiler“ informierten, waren einige Vereinsmitglieder schon wieder tatkräftig bei der Arbeit: Der von Sturmtief „Sabine“ abgedeckte Pflanzentunnel musste in Ordnung gebracht werden. „Jedes Mitglied darf bei der Ernte mithelfen – egal, ob auf dem Acker oder bei der Organisation – aber niemand wird dazu gezwungen“, erklärte Ulrike Kolb, die Kassenwartin und Pressebeauftragte des Vereins.

Gut ein Jahr nach der Solawi-Gründung im Dezember 2018 und nach Abschluss der ersten Erntesaison im November 2019 ließen jetzt die 41 „Ernteteiler“ das bisher Erreichte Revue passieren. Mitten in den Vorbereitungen für die nächste Saison wollte sich der Verein am Tag des offenen Gartens der Öffentlichkeit präsentieren und seine Erfahrungen aus dem ersten aktiven Jahr darstellen. Für die Besucher warteten auf dem Anwesen der Familie Renner am Wiesenweg selbst gekochte Suppe und gebackene Köstlichkeiten. Außerdem hatten die Mitglieder ein Lagerfeuer entfacht.

Obwohl es laut Ulrike Kolb „noch ruhig ein paar Besucher mehr hätten sein können“, war sie mit dem Ergebnis des Tages zufrieden. Immerhin konnte sie den Eintritt eines neuen „Ernteteilers“ verzeichnen sowie viele Interessenten, die sich Aufnahmeformulare mitgenommen hätten. Für die kommende Erntesaison, die am 1. März beginnt, sei man gut aufgestellt. Ab dann können sich die Vereinsmitglieder einmal pro Woche ihre Kiste mit absolut frischem und garantiert biologisch angebautem Gemüse abholen. „Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle“, betonte Kolb. Das schmecke man auch sofort.

Im Frühling, Sommer und Herbst bietet der professionell von Gärtner Mett Hinger bewirtschafte Garten mit rund 2500 Quadratmetern Anbaufläche ein Füllhorn frischer Gemüsesorten und Kräuter: Spinat, Radieschen, Rettich, Salat, Paprika, Gurken, Zucchini, Brokkoli, Kartoffeln, Rote Beete und Auberginen sind nur eine geringe Auswahl der über 100 geernteten Nutzpflanzen der vergangenen Saison. Dass Mett Hinger, der biologischen Landbau studiert hat, besonderen Wert auf alte und seltene Gemüsesorten legt, überraschte die Vereinsmitglieder in der vergangenen Saison immer wieder: So gab es nicht nur weiße Ochsenherztomaten oder Tiger-Cocktailtomaten, sondern auch Erdbeerspinat, Pimpinelle und Tatsoi.

Paradiesischer Duft

In ihrem ersten Jahr konnten sich die „Ernteteiler“ zwischen März und November 31 Mal ihre Kiste mit dem jeweiligen Gemüse der Saison abholen. Neben einem „Vorziehtunnel“ wurden zwei große mit Planen bespannte Pflanzentunnel für die wetterempfindlichen Gemüsesorten errichtet. Dazu wurden noch vier Kilometer Bewässerungsleitungen mit den entsprechenden Feuchtigkeitsmeldern verlegt.

Auch Ines Steyrleuthner führte interessierte Besucher durch die Anlagen des Solidarhofes und schwärmte vom „paradiesischen Duft“ im Pflanzentunnel zur Erntezeit. Entstanden ist die Idee zum Viernheimer Verein Solidarische Landwirtschaft aus einem Gespräch zwischen dem Brundtlandbeauftragten Philipp Granzow und Marion Renner: „Wie ist es möglich, angesichts des globalen Supermarktes, naturbelassene, frische Nahrungsmittel zu bekommen, ohne sie selbst im Garten anbauen zu müssen? Wie kann einen natürliche Landwirtschaft erhalten bleiben, die unsere Ökosysteme und unsere Kulturlandschaften erhält und den Lebewesen respektvoll begegnet?“, fragten sich die beiden und kamen schließlich auf die Idee, eine Solidarische Landwirtschaft in Viernheim zu gründen.

„Das Gemüse kommt ganz frisch vom Beet und wird nicht in Plastikverpackungen durch halb Europa gefahren“, betonte Renner und verwies auf das Motto des Vereins: „Wissen, wo das Gemüse wächst, das man isst. Den Gärtner kennen, der es sät, aufzieht und erntet. Selbst mitbestimmen, was und wie angebaut wird.“ Die Mitglieder müssten sich jedoch bewusst machen, dass sie mit ihrem Anteil ausschließlich saisonales Gemüse bekommen. „Immer alles verfügbar im Supermarkt zu haben, entspricht nicht den Abläufen in der Natur“, erklärte Renner.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020