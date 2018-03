Anzeige

Bei einer Schule hatten sie im vergangenen Jahr besonders schlechte Startbedingungen für die Erstklässler bemerkt, die alles an Unterrichtsstoff von der Tafel abschreiben mussten: Es gab nur das eine Buch des Lehrers bei 100 Kindern. Die Kinder haben zum Teil in der Grundschule das erste Mal Berührung mit der Amtssprache Französisch, die wichtigste Nationalsprache ist Mòoré, die die beiden Frauen jetzt auch in groben Zügen verstehen.

Bei den meisten Besuchen war die gesamte Einwohnerschaft auf den Beinen, tanzte, sang und feierte mit den Besucherinnen. „Jeder Schulbesuch ist wie ein Fest“, sagt Weik, „man hat ein richtig schlechtes Gewissen, wenn man weiter muss, will niemanden brüskieren – das Zeitmanagement dort ist ganz anders, als wir es kennen.“

Trotz der begrenzten Anzahl an Schulen mussten die Frauen weite Wege zurücklegen, die sie aber gefahren wurden. Sie berichteten immer wieder von unterwegs höchst unterhaltsam auf der Facebook-Seite des Vereins – so auch von ihrer Reise über die Holper-Piste zu einer Schule in Passin, deren Kollegium und Schülerschaft schon seit Stunden auf ihre Ankunft gewartet hatten. Weik und Winkenbach sind überzeugt, dass sie die ersten weißen Frauen sind, die jemals in diesem Dorf zu sehen waren. Europäer werden in Burkina Faso als „abgehoben“ erlebt, die abgeschottet in klimatisierten Hotels sitzen.

Winkenbach und Weik haben mit einer Mutter Tofuspieße hergestellt und an der Straße verkauft oder sich mit den Kindern ihrer Gastfamilien am Wasserwagen angestellt. „Mittendrin statt nur dabei“, fasst es Weik zusammen.

Einer der Höhepunkte ihrer Reise war das Pfarreijubiläum in Kokologo. Wie in Burkina Faso üblich hatten zur Feier des Tages alle Kleidungsstücke aus einem eigens hergestellten Stoff, der auf hellblauem Grund die Kirche zeigte. Der Gottesdienst dauerte viereinhalb Stunden, mit Gesang und Tanz, hunderten Menschen „in einer Woge aus Hellblau“, erzählt Winkenbach mit strahlenden Augen.

Abbé Edouard Zongo, der auch in Viernheim zur Urlaubsvertretung Gottesdienste zelebriert, hatte die beiden mitgenommen. Im Familienbildungswerk wollen Winkenbach und Weik am Freitag, 28. September, einen Vortrag über die Reise halten. Dann werden sie auch über ihre privaten Ausflüge berichten und über das große Bouleturnier.

