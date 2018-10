Jens Spahn zu Gast

Viernheim.Jens Spahn (Bild) kommt am Donnerstag, 25. Oktober, nach Viernheim. Der Bundesgesundheitsminister unterstützt den Landtagsabgeordneten Alexander Bauer (CDU) im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag, 28. Oktober.

Neben einem Rundgang durch den Hospiz-Neubau steht ab 15 Uhr im Forum der Senioren (Spitalplatz 3-5) eine Diskussion zum Thema „In Würde alt werden – gemeinsame Kraftanstrengungen zur Verbesserung der Pflege“ auf dem Programm. Interessenten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/98 21 44 oder per E-Mail an info@bergstrasse.cdu.de anzumelden.

Jens Spahn wurde im März 2018 zum Bundesminister für Gesundheit ernannt. Er trat 1995 in die Junge Union und 1997 in die CDU ein und ist seit 2005 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Borken. 2002, 2005, 2009, 2013 und 2017 zog er jeweils als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises in den Bundestag ein. Beim Bundesparteitag 2014 in Köln wurde er in das CDU-Präsidium gewählt. red (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018