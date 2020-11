Jessica Kruhmann an der Spitze

Viernheim.Mit der 26 Jahre alten Jessica Kruhmann (Bild) als Spitzenkandidatin treten Viernheims Grüne bei der Kommunalwahl 2021 an. Auf Listenplatz zwei folgt Thomas Klauder (Bild), der sich auch um das Amt des Bürgermeisters bewirbt. Beide Wahlen stehen am 14. März an. Der 55-Jährige bezeichnet die doppelte Kandidatur als „deutlichen Ausdruck von Machtanspruch und Gestaltungswillen“.

