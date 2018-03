Anzeige

Nach dem Schlusslied trugen die Jugendlichen das große Holzkreuz aus der Kirche hinaus. Hier war gleich die erste Station: „Jesus wird zum Tode verurteilt.“ Dazu wurde das passende Stationsbild gezeigt. In der Geschichte geht es um einen arabisch aussehenden jungen Mann mit Rucksack, der in einer Warteschlange vor einem Eiscafé steht. Einige in der Schlange bekommen Angst. Der Ich-Erzähler erkennt, dass er diesen jungen Mann zu Unrecht verurteilt, so wie Jesus Christus zu Unrecht verurteilt wurde.

Nach dem Gebet ging es weiter zur Lebendigen Krippe: „Jesus wird verspottet“, hieß es an der zweiten Station. Auch an der dritten Station in der Schultheißenstraße – bei der Jesus sein Kreuz auf sich nimmt – ging es wieder um einen Flüchtling. Dieser kommt neu in eine Klasse, und es schlagen ihm rassistische Vorurteile entgegen. Die mutige Jenny verteidigt als einzige den Neuankömmling.

„Jesus begegnet den Klagefrauen“, hieß es an der fünften Station, dem Spielplatz in der Kettelerstraße. Die Grenzen einfach dicht zu machen, bedeute, kurzsichtig zu leben, so die Botschaft: „Mir sagt der Ruf von Jesus, dass ich etwas tun muss gegen die Grenzen im Kopf. Weil alle eine Zukunft brauchen.“ Seinen Abschluss fand der Kreuzweg an der siebten Station auf dem Hügel im Garten der Kindertagesstätte St. Michael: „Jesus wird vom Kreuz genommen.“ Nach dem Lied „Und ein neuer Morgen“ endete der Jugendkreuzweg bei einem gemütlichen Beisammensein im Kettelerheim.

Bei Luise Siegler und Victoria Klingenstein von der KJG St. Aposteln hat der Kreuzweg einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie sie mitteilten. Beide haben an der Organisation mitgewirkt. Besonders ist für sie die Verbindung der Botschaft Jesu zum Alltag deutlich geworden. Der Kreuzweg habe sie zum Nachdenken darüber angeregt, was Jesus getan habe und wie man dies für das eigene Leben anwenden könne, sagten die Jugendlichen. kos

