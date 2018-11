John Wells gelingen fünf Tore

Viernheim.Gute Trainingseinheiten unter der Woche – siegreiche Spiele am Wochenende. Der Motor der Privatmannschaft des TSV Amicitia läuft aktuell mehr als rund: Beim Auswärtsspiel in Ilvesheim feierte die Truppe von Trainer Markus Scheidel einen überzeugenden 10:3-Auswärtssieg.

Nach einem Eckball von Collier traf Kapitän Michael Wunderle per Kopf zur frühen Führung. Wunderles nächsten Kopfball nach Flanke von Christian Wolf lenkte ein Spieler der Gastgeber selbst ins Tor. Die Viernheimer ruhten sich nicht aus. Nach einer sehenswerten Kombination tauchte Milan Polke frei vor dem gegnerischen Torwart auf und erhöhte gekonnt zum 3:0-Halbzeitstand.

Überforderte Gastgeber

Gastgeber Ilvesheim zeigte sich auch nach der Pause überfordert gegen starke Viernheimer. John Wells begann seinen Torreigen direkt nach Wiederanpfiff. Nach dem 4:0 verkürzten die Gastgeber per Freistoß, aber Florian Waidmann stellte den alten Abstand nach Wells-Flanke schnell wieder her. Kurios der zweite Treffer der Ilvesheimer: Die Gäste, scheinbar noch im Torjubel und nicht konzentriert bei der Sache, kassierten direkt vom Anstoßpunkt den zweiten Gegentreffer. Was danach folgte, waren Galaminuten von Wells. Ein verwandelter Elfmeter sowie zwei unnachahmliche Einzelaktionen schraubten das Ergebnis schnell auf 8:2 hoch – ein lupenreiner Hattrick vom Torjäger der Privatmannschaft. Die letzten zwei Viernheimer Treffer markierten Waidmann und Wells, zwischenzeitlich konnten überforderte Gastgeber per Elmeter nur noch Schönheitskosmetik betreiben.

Das nächste Spiel für die erfolgreiche Privatmannschaft, die aktuell auf Rang drei platziert ist, folgt am kommenden Sonntag. Dann gastiert der VFL Kurpfalz Neckarau, Tabellenvierter der Liga, um 10 Uhr im heimischen Waldstadion. red

