Jubel hält sich in Grenzen

Viernheim.. Die „Mission Meisterschaft“ dauerte gerade einmal eine halbe Stunde: Die Fußballerinnen des TSV Amicitia führten mit 3:0 gegen den FC Odenheim, da wurde das Spiel abgebrochen.

Nach einem Zusammenstoß mit einer Viernheimer Spielerin konnte die gegnerische Torhüterin nicht mehr weiterspielen (24.). Minutenlang wurde Ricarda Weser auf dem Platz behandelt, die Verletzung im Gesicht war so schwerwiegend, dass der Krankenwagen gerufen werden musste. Die Odenheimer Mannschaft war von der Verletzung ihrer Torfrau geschockt und fühlte sich nicht in der Lage, weiterzuspielen. Nach rund 20-minütiger Spielunterbrechung entschieden sich die Gäste dann, das Spiel nicht fortzusetzen.

„Das ist im ersten Moment sicherlich ärgerlich für die Viernheimer Spielerinnen, aber aus Sicht der Gegner absolut verständlich“, sagte Frauenfußballkoordinator Frank Schenkel zum Spielabbruch. Die Partie wird nun vermutlich am grünen Tisch für den TSV Amicitia Viernheim gewertet.

Perfekter Start

Für die Viernheimerinnen hatte die Begegnung nahezu perfekt begonnen: In der vierten Minute köpfte Luisa Wüst am langen Pfosten nach einem Eckball zur 1:0-Führung ein. Damit war der Punktgewinn fast schon in der Tasche, denn der TSV Amicitia dominierte den Tabellenletzten nach Belieben. So dauerte es auch nicht lange, bis der zweite Treffer nachgelegt wurde. Diesmal traf Annika Stellmacher nach Vorarbeit von Rabea Ronellenfitsch. Und Denise Stricklan erhöhte wenig später auf 3:0.

Für die Viernheimerinnen sah es nach einem ähnlichen Sieg wie im Hinspiel aus (10:0), doch dann kam die unglückliche Situation, als der Odenheimer Torfrau erst der Ball ins Gesicht sprang und sie dann noch mit der Gegenspielerin zusammenprallte. Die Viernheimerinnen blieben nach dem Spielabbruch ratlos zurück: Sollten sie nach Hause gehen oder doch schon feiern, wie sie es sich ausgemalt hatten? Denn noch immer fehlt offiziell ein Punkt zur Meisterschaft. Allerdings rechnen die Viernheimerinnen fest mit der Spielwertung zu ihren Gunsten. So wurde zwar gejubelt über den zu erwartenden Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg, doch die Feier fiel deutlich verhaltener aus als das nach 90 gespielten Minuten der Fall gewesen wäre. Die große Sause steigt ohnehin nach dem letzten Heimspiel am 1. Juni. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019