Jüngste steigen in Spielbetrieb ein

Viernheim.Auch die jüngsten Fußballer steigen in den Spielbetrieb ein. Als erstes Team sind heute um 11 Uhr die D 3-Junioren im Einsatz, die um 11 Uhr den SC Pfingstberg-Hochstätt 2 im Waldstadion erwarten. An der Lorscher Straße sind um 11.30 Uhr die E 3-Junioren im Einsatz gegen SC Blumenau. Die Verbandsliga-Mannschaft der B 1-Junioren spielt um 14.30 Uhr gegen die SpVgg Neckarelz. Die E 2-Junioren gastieren um 11 Uhr beim MFC Phönix 1, die E 1-Junioren sind bei der SG Hemsbach zu Gast (12 Uhr). Die C 2-Junioren müssen um 12.30 Uhr bei Fortuna Heddesheim ran. Für die A-Junioren wird es um 17 Uhr ernst, wenn es zum VfR Mannheim geht. Am Sonntag geben die D1-Junioren ihr Heimdebüt, um 10.30 Uhr kommt FV Fortuna Heddesheim. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018