Jugend absolviert kleines Programm

Viernheim.. Auch aufgrund der beginnenden badischen Herbstferien haben die Fußball-Junioren des TSV Amicitia nur ein abgespecktes Programm am Wochenende. Sechs Partien werden am Samstag ausgetragen. Um 11 Uhr erwarten die D2-Junioren den VfB Gartenstadt 2 zum Heimspiel an der Lorscher Straße. Die B2-Junioren haben um 16.30 Uhr die JSG Neckarau/Rheinau/Seckenheim zu Gast im Waldstadion. Auswärts gefordert sind die C-Junioren (11.15 Uhr beim SC Pfingstberg-Hochstätt), die E2-Junioren (11.30 Uhr bei SG Oftersheim), die A-Junioren (16 Uhr beim FC Germania Friedrichstal) und die D-Junioren (16 Uhr bei SKV Sandhofen). su

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.10.2019