Jugend im Team gefordert

Viernheim.. Auf den ersten Blick erscheint das Teilnehmerfeld des Viernheimer Triathlons bei den älteren Jugend-Jahrgängen nicht so groß. „Das liegt daran, dass nicht nur der TSV Amicitia seine talentierten Nachwuchsathleten in den Liga-Mannschaften starten lässt“, erklärt Peter Grüber. So kann man die jungen Athleten bei den Liga-Wettkämpfen sehen, von denen gleich zwei am Samstag, 24. August, stattfinden, und zwar jeweils in einem besonderen Format.

Bereits um 11.35 Uhr und um 12.20 Uhr stehen Rennen in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Der TSV Amicitia organisiert das Rennen zum dritten Mal in Folge. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen werden von den Teams gemeinsam angegangen, alle Starter absolvieren die Disziplinen weitgehend gemeinsam.

Wettkampf als Staffel

Genau gegensätzlich dazu läuft der Wettkampf der Regionalliga ab. „Für die Zuschauer ist das besonders interessant, weil ein Staffelwettbewerb ausgetragen wird“, wirbt Grüber um viele Zuschauer für die Rennen, die um 15.40 Uhr (Damen) und 16.15 Uhr (Herren) beginnen.

Die Athleten absolvieren nacheinander ihre Schwimmstrecken, der letzte Schwimmer übergibt in der Wechselzone an den ersten Radfahrer. Wenn alle Radfahrer den Rundkurs passiert haben, geht der erste Läufer auf die Strecke. Gewonnen hat das Team, das als erstes alle Starter im Ziel hat. Der TSV Amicitia Viernheim ist mit seiner ersten Herren- und der zweiten Damenmannschaft vertreten – und will vor heimischem Publikum natürlich bestmöglich abschneiden. su

