Jugend kickt in der Halle

Viernheim.Die Fußballjugendabteilung des TSV Amicitia Viernheim lädt zum großen Turnierwochenende rund um den 13. Dato-Winter-Cup in die Waldsporthalle ein. Am heutigen Samstag wird ab 9 Uhr ein E-Junioren-Turnier stattfinden, an dem sich drei Mannschaften des TSV Amicitia beteiligen. Die zwei Finalisten qualifizieren sich für den Dato-Winter-Cup am Sonntag. Direkt im Anschluss, ab 15 Uhr, findet heute ein F-Junioren-Hallenspielfest statt, mit vier Jungs- und einem Mädchenteam der Blau-Grünen.

Das Hauptturnier mit namhaften Vereinen beginnt am Sonntag um 9.15 Uhr mit dem Einmarsch der teilnehmenden Mannschaften. Um 9.45 Uhr starten dann die Vorrundenspiele mit der Partie der TSV-Amicitia-E1 gegen Eintracht Frankfurt. Der Sieger soll gegen 15.30 Uhr feststehen. Die Jugendfußballabteilung des TSV Amicitia sorgt an beiden Tagen für das leibliche Wohl. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019