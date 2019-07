Jugend kommt zum Einsatz

Viernheim.Dritte und damit schon vorletzte Station der Triathlon-Bundesliga-Saison ist Tübingen. Am Sonntag, 21. Juli, wollen die Damen des TSV Amicitia ihre aktuelle Tabellenposition halten. Das Rennen der Bundesliga-Mannschaften findet im Rahmen des Mey-Generalbau-Triathlons statt, bei dem über die verschiedenen Distanzen mehr als 1000 Hobbysportler starten werden. Auf dem Programm stehen 750 Meter Schwimmen, 21,5 Kilometer Radfahren und ein Fünf-Kilometer-Lauf durch die Tübinger Altstadt.

Das Viernheimer Team war für das dritte Rennen eigentlich anders geplant gewesen, doch aufgrund verschiedener Terminüberschneidungen und verletzungsbedingten Ausfällen musste der TSV Amicitia umstellen. Das hat zur Folge, dass es ein Debüt geben wird: Erstmals geht Kim Heidemann in der Bundesliga an den Start. Neben dem Eigengewächs sind Ursula Trützschler, Emma Graf und Kathrin Halter in Tübingen dabei.

Auf Tabellenplatz zehn

„Unser Ziel ist es, den Tabellenplatz zu halten“, sagt Betreuer Peter Grüber. Aktuell liegen die Viernheimerinnen auf Rang zehn und damit voll im Soll. Wichtiger ist noch, dass das Konzept des TSV Amicitia aufgeht, junge Sportlerinnen aus der Region in den Bundesliga-Kader aufzunehmen.

„Wir sind stolz darauf, dass sich nun erneut eine junge Athletin aus der eigenen Jugend auf der größten Triathlon-Bühne mit all den Topstars messen darf“, sagt Grüber. Gemeldet sind unter anderem Emma Jeffcoat aus Australien, die Siegerin des Auftaktrennens im Kraichgau, und auch Andrea Hewitt. Die Triathletin aus Neuseeland hat in ihrer Karriere bereits fünf Rennen der Triathlon-Bundesliga gewonnen.

Um 14.15 Uhr erfolgt der Start zum Schwimmen im Neckar. Nach dem Wasserstart steht eine Runde von 750 Metern an, ehe es in die Wechselzone geht. Die Radstrecke ist ein Wendepunktkurs durch die Stadt, der viermal durchfahren werden muss. Gelaufen wird über Asphalt und Kopfsteinpflaster, vier Runden sind die Athletinnen in der Altstadt unterwegs, bevor sie dann in den Zielbereich einbiegen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019