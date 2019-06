Jugend macht auf sich aufmerksam

Viernheim.Der Nachwuchs der TSV-Amicitia-Triathleten nahm am Wettkampf im Kraichgau teil. Neu war für die Kinder die Startzeit: Statt morgens an der Startlinie zu stehen, begannen sie ihr Rennen bei hervorragendem Triathlon-Wetter erst am Nachmittag.

Die Starter der Altersklassen W/M8 bis W/M11 hatten die Distanzen 50 Meter Schwimmen, einen Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen zu bewältigen. Ihren zweiten Triathlon überhaupt absolvierte Melanie Schott. Sie meisterte jede Disziplin und auch die Wechsel sehr souverän und lief auf Platz fünf ins Ziel ein.

Erstes Rennen absolviert

In der Altersklasse M9 starteten gleich drei Viernheimer Nachwuchssportler. Moritz Richter lieferte ein sehr gutes Rennen ab und kam bei seinem erst zweiten Triathlon auf Rang neun. Dicht dahinter folgten Tim Gutfrucht (10.) und Phil Petri (16.). Knapp hintereinander erreichten auch die Jungen der M10 das Ziel. Enno Müller wurde Achter, gefolgt von Felix Elvermann (9.), Marlon Münch (10.) und Nick Jeckstadt (12.). Besonders hervorzuheben war die Leistung von Felix Elvermann, der bei seinem ersten Triathlon die Trainer positiv überraschte.

In der Wertung der M11 startete Leo Grubert, der nach einem beherzten Rennen den zehnten Platz belegte. Für den sportlichen Höhepunkt des Tages sorgte Corvin Münch im Rennen der Altersklasse W/M 12. Hier ging es über die Distanzen 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen.

Nach starkem Schwimmen lag Corvin Münch auf Rang eins der Wertung und war kurz vor dem zweiten Wechsel auf die Laufstrecke nur wenige Sekunden hinter dem zu diesem Zeitpunkt Führenden. Dieser ließ dann sein Rad in der Wechselzone fallen und stellte es nicht ab – was eigentlich nicht regelkonform ist.

Die Sekunden, die der Gegner dadurch gutmachte, rettete er über die Zeit. Corvin Münch, der schließlich sieben Sekunden zurücklag, freute sich dennoch über Rang zwei und seine bislang erste Podestplatzierung. su

