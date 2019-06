Jugend sammelt Erfahrungen

Viernheim.. Gute sportliche Leistungen waren beim dritten Frühlingscup zu sehen, den der 1. Viernheimer Judoclub in der Waldsporthalle ausrichtete. Aus Krankheitsgründen waren allerdings nur 55 der insgesamt 80 gemeldeten Judokas nach Viernheim gekommen. Das Turnier bot den jungen Sportlern eine gute Gelegenheit, Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Zunächst waren die Kinder der Altersklasse U10 an der Reihe, im Anschluss wurden bei den unter Achtjährigen Freundschaftskämpfe ausgetragen. In der Altersklasse U10 ging Marie Teck für den Viernheimer Judoclub in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm an den Start. In ihrem ersten Wettkampf überhaupt gewann sie die Auftaktbegegnung, musste sich in den darauf folgenden Kämpfen allerdings geschlagen geben. Am Ende landete Marie Teck auf Platz drei.

Souveräner Sieg

Bei den Anfängern waren die Gastgeber durch Nina Lalli, Julia Gryczka und David Itriaschwili gleich dreifach vertreten. In zwei sehenswerten und erfolgreichen Kämpfen konnte sich Nina Lalli die Goldmedaille sichern. Julia Gryczka landete in dieser Gruppe auf Platz drei. David Itriaschwili hatte zwei anstrengende und schwere Kämpfe. Den ersten verlor er knapp, den zweiten gewann der Viernheimer souverän und durfte als Zweiter mit auf das Siegertreppchen.

Für alle Teilnehmer gab es kleine Geschenke und Urkunden als Belohnung für ihre sportlichen Leistungen. In der Altersklasse U10 wurden den erfolgreichen Sportlern Medaillen und Pokale überreicht.

Abseits der Wettkampfmatte hatte der 1. Viernheimer Judo Club als Ausrichter alle Hände voll zu tun. Schließlich galt es, neben der Turnierorganisation auch die Teilnehmer und Zuschauer mit Speisen und Getränken zu versorgen. Dass es für dieses Engagement am Ende der Veranstaltung viel Lob von den Sportlern gab, sorgte bei den ehrenamtlichen Helfern für strahlende Gesichter.

Aufgrund der rückläufigen Teilnehmerzahlen denken die Verantwortlichen des Viernheimer Judoclubs zurzeit darüber nach, Änderungen im Turnierablauf vorzunehmen. So könnte zum Beispiel eine weitere Gewichtsklasse ausgeschrieben werden. JR

