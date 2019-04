Jugendabteilung wächst

Viernheim.Die Jugendabteilung des Malteser Hilfsdienstes erfuhr in den vergangenen Monaten einen deutlichen Zulauf. Die Kinder- und Jugendgruppe umfasst mittlerweile 20 Teilnehmer, bei den jungen Erwachsenen sind es 14 aktive Mitstreiter.

Eine erfreuliche Entwicklung, die aber auch mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden ist. Deshalb war die Freude groß, als die Bürgerstiftung Viernheim eine Spende von 1000 Euro zusagte.

Schon im vergangenen Jahr übergab die Bürgerstiftung 500 Euro an die Malteser-Jugend. Mit dem Geld konnten einige Projekte und Ausflüge realisiert werden. Die im Jahr 2015 gegründete Jugendabteilung möchte den bestehenden neuen Mitgliederkreis durch gemeinsame Aktionen und Reisen festigen. Deswegen wurde Anfang des Jahres erneut ein Antrag auf Unterstützung bei der Bürgerstiftung gestellt, der dann auch positiv beschieden wurde.

Aktionen in Planung

Der neue Jugendreferent Sebastian Diehl brachte frischen Wind in die Abteilung, hat mit innovativen Ideen die Nachwuchsarbeit weiter vorangebracht. Weitere Aktivitäten sind in Vorbereitung. Wer die Arbeit der Malteser-Jugend kennenlernen will, kann donnerstags von 17 bis 18 Uhr im Domizil in der Werkstraße 11 vorbeikommen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.04.2019