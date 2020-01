Jugendfeuerwehr holt sich den Pokal

Viernheim.Jugendfeuerwehrwart Dominik Benz ist stolz auf seine Truppe: Bei der Winterwanderung des Löschbezirks IV setzten sich die Viernheimer gegen 17 andere Mannschaften durch, sammelten bei den einzelnen Wettkämpfen die meisten Punkte und konnten sich am Ende über Urkunden und den glänzenden Wanderpokal freuen.

Windböen peitschten über die Felder und Nebelschwaden verschleierten die Sicht: So manch ein Spaziergänger wird sicherlich kurz gestutzt haben, als er auf der matschigen Strecke zwischen Riedrode und Einhausen plötzlich zahlreichen jungen Feuerwehrleuten begegnete. Laute, hektische Rufe drangen hier und da aus der großen Gruppe hervor, dazwischen Geräusche von schnellen Schritten auf dem nassen und sandigen Untergrund vermischt mit dem metallischen Klicken vom Schließen der Schlauchverbindungen.

Rund 200 Jugendliche aus dem Löschbezirk IV hatten sich mit ihren Betreuern zur Winterwanderung getroffen: Um sich auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben – aber auch, um ihr Können als Team mit Strahlrohr, Kupplungsschlüssel und Leinen zu beweisen. „Im vergangenen Jahr sind wir auf dem zweiten Platz gelandet, diesmal wollten wir endlich gewinnen“, verkündete Benz stolz, die Titelverteidiger aus Hüttenfeld besiegt zu haben. „Da wir schon länger keinen Wettbewerb mehr gewinnen konnten, sind wir sehr ambitioniert an den Start gegangen. Aus dem Erfolg können wir nun Kraft schöpfen und werden in diesem Jahr richtig Vollgas geben“, sagte er.

Hinter den Viernheimern landete die Jugendfeuerwehr aus Bobstadt auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Truppe aus Sonderbach. Nach Heppenheim mussten sich die Hüttenfelder Sieger der vergangenen Winderwanderung auf Platz fünf einsortieren. Die zweite Viernheimer Mannschaft belegte Platz 14.

Markus Gebhard, Küchenchef der Riedroder Feuerwehr, sorgte mit seinen Helfern zum Start der Winterwanderung aber erst einmal für ein kräftiges Frühstück. „Wir haben diesmal mit Riedrode und Einhausen zwei Ausrichter“, berichtete Kreisjugendwartin Sabrina Kern, in deren Händen die Gesamtleitung lag. Vor dem Wettkampf gab es noch ein paar aufmunternde Worte von der Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader. Neben Bürstadts Stadtbrandinspektor Uwe Schwara war auch Einhausens Gemeindebrandinspektor Christoph Röll vor Ort.

Sechs knifflige Aufgaben

„In diesem Jahr gibt es keine Karte“, berichtete Kern. Stattdessen war die Marschrichtung auf dem Boden aufgezeichnet. „Dann kann auch keiner die Schilder verdrehen“, erklärte sie schmunzelnd in Erinnerung an den kleinen Trick in der Vergangenheit. An sechs Stationen warteten knifflige Aufgaben rund um die Feuerwehr auf die Nachwuchsbrandschützer. So mussten drei C-Schläuche so schnell wie möglich zusammengekuppelt und ohne Windungen ausgerollt, verschiedene Knoten geknüpft oder mit verbundenen Augen unterschiedliche Einsatzgeräte ertastet werden. Fast schon zum Pflichtprogramm jeder Winterwanderung gehört das Leinbeutel-Zielwerfen, bei dem es auf Kraft und Genauigkeit ankommt. Besonders viel Gelächter lösten das „Stiefel-vom-Fuß-Wegkicken“ und das „Erbsenklopfen“ aus.

Der aufgekommene Hunger wurde nach der Winterwanderung in Einhausen erfolgreich gestillt. Die zwölf Viernheimer Jugendlichen und ihre vier Betreuer ließen sich Schnitzel mit Pommes oder die Gemüse-Lasagne schmecken. „Im nächsten Jahr werden wir alles geben, um den Wanderpokal zu verteidigen“, sagte Jugendwart Dominik Benz. „Weitere Unterstützer können wir immer gut gebrauchen.“ Jeden Dienstag trifft sich die Viernheimer Jugendfeuerwehr um 18 Uhr in der Feuerwache in der Robert-Bosch-Straße 2. „Wer bei uns mitmachen will, kann einfach vorbeikommen“, erklärte Benz. (mit Fell)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020