Anzeige

Viernheim.Einige Leichtathleten des TSV Amicitia verbrachten die Woche vor Ostern in Bad Kreuznach. Die Gruppe um Trainer Roland Münchenbach nutzte die Zeit, um das Teamgefühl zu stärken. Aber auch sportliche Aktivitäten durften nicht fehlen. Bereits zum vierten Mal fand die Jugendfreizeit in Bad Kreuznach statt. Die 17 Athleten und Betreuer finden im Salinental optimale Bedingungen vor. Übernachtet haben sie im Haus des Sports des ortsansässigen Hockeyclubs. Neben einigen Leichtathletikeinheiten standen vor allem Spiel und Spaß im Vordergrund. So nutzte die Gruppe die Anlagen, um Basketball und Beachvolleyball zu spielen. An den Nachmittagen standen Aktivitäten wie ein Besuch in der Therme und Minigolf auf dem Programm. Die Abende verbrachten sie mit Gesellschaftsspielen. cm (Bild: cm)