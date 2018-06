Anzeige

Viernheim.Vier Tage lang stand im Deutschen Bundestag die Veranstaltung „Jugend und Parlament“ auf dem Programm. 355 Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet stellten in einem Planspiel das parlamentarische Verfahren nach. Für die Bergstraße mit dabei war der 19-jährige Tarek Stucki aus Viernheim, der auf Einladung der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen und Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht an dem Planspiel in Berlin teilnahm.

„Die Jugendlichen erlebten vier ereignisreiche Tage in der Hauptstadt. Sie übernahmen die Rollen von Abgeordneten und haben vier Gesetzesinitiativen simuliert. So lernen sie die Arbeit der Abgeordneten hautnah kennen – wie in der Realität in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen“, betonte Christine Lambrecht.

Zur Debatte standen Entwürfe zu „chancengleichen Bewerbungen“, zur „Einführung von Pfand auf Kaffeebecher“, zur „Einführung von Elementen direkter Demokratie“ sowie zur „Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer EU-geführten Militäroperation im fiktiven Staat Sahelien“.