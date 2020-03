Jugendliche machen ihren Glauben sichtbar

Viernheim.Seit Mitte Februar bereiten sich 49 Jugendliche in einem gemeinsamen Kurs der katholischen Kirche Viernheim auf das Sakrament der Firmung vor. Ein Teil der Firmbewerber, 30 Jugendliche und neun Katecheten, verbrachten nun ein Wochenende in Jugendhaus Maria Einsiedel in Gernsheim.

Direkt nach der Schule ging es los. In Maria Einsiedel angekommen, wurden zuerst einmal die Zimmer bezogen. Waffeln mit Sahne und Kirschen sowie Kaffee oder Tee waren schon mal ein guter Einstieg. Das Thema des Wochenendes lautete: „Gott, Jesus und ich“. Eine Ahnung davon zu bekommen, wer Jesus war, das war die erste Aufgabe in den vier Kleingruppen. Ein Abendgebet im Geiste von Taizé rundete den ersten Tag ab.

Überhaupt war es Aufgabe jeder Gruppe, ein Taizégebet mit Liedern aus Taizé, Texten und Gebeten vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Das war für viele eine Herausforderung, die aber alle gut gemeistert haben. Über das Wochenende verteilt, war das ein wichtiges Element des „Miteinander Glauben teilen“.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des Markusevangeliums. Jede der vier Gruppen bekam einen Teil des Evangeliums, das nach der Methode des „Bible Journaling“ kreativ gestaltet wurde. Heraus kam ein schön illustriertes Evangelium, in dem die Sichtweise der Jugendlichen und ihre Glaubenseinstellung sichtbar wurde. Am Abend war dann eigentlich ein Lagerfeuer mit Stockbrot vorgesehen. Aber aufgrund des Wetters wurde das Stockbrot kurzerhand in der Grillhütte über Holzkohle gegrillt.

Am letzten Tag schloss das Wochenende mit dem Weißen-Peter-Spiel und einem Segnungsgottesdienst. Nach dem Mittagessen ging es dann wieder nach Hause. Das Wochenende war ein wichtiger Meilenstein für die Firmbewerber auf dem Weg zur Firmung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.03.2020