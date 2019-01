Jugendliche messen sich

Viernheim.. Die Tischtennis-Bezirksranglistenspiele der Jugend des Bezirkes Rhein-Neckar finden am Sonntag, 20. Januar, in der Rudolf-Harbig-Sporthalle statt. Ausrichter ist die Tischtennisabteilung des TSV Amicitia unter der Leitung von Susanne Brauch und Oberschiedsrichter Joachim Latanowicz. Bei dieser Veranstaltung, die um 9 Uhr beginnt, messen sich die mit einer gültigen Spielberechtigung ausgestatteten Jugendspieler des Bezirkes. Die Meldefrist läuft am Donnerstag, 17. Januar, ab. Meldungen nehmen die Organisatoren per E-Mail an elmar-tt@gmx.de oder telefonisch unter 0172/65 85 998 entgegen. Nachmeldungen sind bis spätestens 8.30 Uhr am Spieltag möglich.

Es wird in Gruppen gespielt. Die Gruppengrößen richten sich nach den Teilnehmerzahlen und werden vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz von der Turnierleitung festgelegt. Alle Spiele sind auf drei Gewinnsätze angesetzt. Für die Verpflegung der Teilnehmer und der Zuschauer sorgen die Helfer des TSV Amicitia. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019