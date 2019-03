Jugendliche setzten sich mit ihrem Glauben auseinander

Viernheim.Die Firmvorbereitungszeit begannen für die Firmlinge der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael mit einem Besinnungswochenende. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand ein erstes Kennenlernen der Jugendlichen und Katecheten statt. Untergebracht war die Gruppe im Jugendhaus Maria Einsiedel.

Am ersten Tag des Besinnungswochenendes ging es dann für jeden auf eine „Think About Tour“. Hierbei gab es einige Leitfragen, über welche man während seines Ganges entlang der umliegenden Felder nachdenken konnte. Als Erinnerung an die so gewonnenen Erkenntnisse bekamen die Jugendlichen an jeder der Stationen einen Anhänger für eine Kordel mit. Diese wurde dann später zu einer „Lebenskette“ geknüpft. Bei einem anschließendem Gespräch mit dem Pfarrer konnte man seine Gedanken während der Tour mitteilen oder eine Beichte ablegen. Wer nicht gerade unterwegs war, durfte sein Lebensmotto künstlerisch auf Papier festhalten.

Nachmittags fand man sich in den Kleingruppen zusammen und entwarf eine kurze Filmszene zu einer ausgewählten Bibelstelle. Die Produktion bereitete allen viel Freude. Nach dem Abendessen wurden die Szenen dann präsentiert. Der Tag wurde mit einem „Fackellauf mit Impulsen“ abgeschlossen, welcher aber wegen des heftigen Windes gekürzt werden musste.

Nach einem gemeinsamen Tagesbeginn am zweiten Tag wurden in den Kleingruppen Jugendgottesdienste vorbereitet. Abgeschlossen haben die Firmlinge das Wochenende mit dem „Weißen Peter Spiel“, bei dem man jeder Person, der man etwas Positives sagen wollte, einen Brief überreichte. red

