Jugendliche üben das Wählen

Viernheim.„Ihr habt eine Stimme, die ihr vergeben dürft“, erinnert Sarah die Schüler. Anica ergänzt: „Und den Stimmzettel bitte zweimal falten!“ Die beiden Elftklässlerinnen führen als Wahlhelfer durch die „Juniorwahl“.

Die Albertus-Magnus-Schule (AMS) nimmt als eine von rund 2700 Schulen bundesweit am Projekt „Juniorwahl“ teil. Die Schüler des bischöflichen Gymnasiums machen ihr Kreuzchen also schon fünf Tage vor den Erwachsenen, die über die Zusammensetzung des Europaparlaments entscheiden. Die beiden Leistungskurse Politik und Wirtschaft (PW) der Jahrgangsstufe elf haben sich für die Durchführung des Projekts an der AMS entschieden. Sie haben die Wahl vorbereitet, begleiten als Wahlhelfer den eigentlichen Wahlvorgang und sind später auch für das Auszählen verantwortlich.

Der Dienstag ist an der AMS zum Wahltag ausgerufen worden. „Wählen dürfen alle Schüler der Klassen sieben, neun, zehn und elf“, sagt Lehrerin Andrea Bächle. Die Jahrgangsstufe acht wird ausgenommen, weil dort kein PW-Unterricht stattfindet. „Da diese Juniorwahl entsprechend im Unterricht vor- und nachbereitet wird, hätte der Wahlgang keinen Sinn gemacht“, erklärt Andrea Bächle.

Die Schüler suchen im Lauf des Vormittags das Wahllokal auf. Der Konferenzraum wurde umgeräumt, mit zwei Wahlkabinen und der Wahlurne bestückt, die Wahlhelfer sitzen am Tisch. Sie kontrollieren die Wahlbenachrichtigungen der Mitschüler und haken sie im Wählerverzeichnis ab.

Bevor die Stimmzettel ausgegeben werden, weisen die LK-Schüler die meist jüngeren Wähler auf die fünf Wahlgrundsätze hin: Man darf wählen gehen, muss das Recht aber nicht ausüben. Man vergibt seine Stimme unmittelbar an die Partei, jeder trifft nach freiem Willen seine Wahlentscheidung, jede Stimme zählt in der Auswertung gleich, und die Wahl muss geheim erfolgen.

„Ihr geht hinter die Wand in die Wahlkabine zum Wählen und sprecht mit niemandem darüber, was ihr gewählt habt“, erinnert Sarah an das Wahlgeheimnis. Für Siebtklässlerin Aylin sind Wahlen etwas ganz Neues. „Ich war mit dem großen Stimmzettel erst ein bisschen überfordert. Aber ich habe mir alle 40 Parteien durchgelesen, bevor ich gewählt habe.“ Von der Anzahl der Parteien war auch Emma aus der Parallelklasse überrascht. „Wir haben vorher im Unterricht nur die wichtigsten Parteien und ihr Programm kennengelernt“, erzählt sie.

Vorbereitung im Unterricht

In der Klassenstufe zehn hat man sich bereits mehrmals mit dem Thema Wahlen befasst. „Wir hatten schon mal Wahlstimmzettel in der Hand“, sagt Kai. Mitschüler Nils berichtet von einer gezielten Vorbereitung im Unterricht: „Wir haben vor dieser Juniorwahl zum Beispiel noch einmal die Wahlprinzipien wiederholt.“ Die Zehntklässlern hat das Projekt beeindruckt: „Es ist für uns eine ungewohnte Situation, wenn man da sein Kreuzchen macht und sich bewusst wird, welche Verantwortung man damit hat“, schildert Kai seine Erfahrungen in der Wahlkabine. Den Stimmzettel, zweimal gefaltet, hat er wie alle anderen in die Wahlurne gesteckt.

„Die Wahlurne bleibt verschlossen bis Mittwochmittag, danach zählen wir gemeinsam aus“, beschreibt LK-Schülerin Sarah die nächsten Schritte. „Wir rechnen auch statistische Daten wie die Wahlbeteiligung aus“, ergänzt Mitschüler Nikolai. Die Ergebnisse der Auszählung pflegen die Lehrer Andrea Bächle und Daniel Fritz in das Internetportal ein, auf juniorwahl.de sind die Ergebnisse – allerdings nur bundesweit und nach Ländern gestaffelt und nicht für die einzelnen Schulen – am Sonntag, ab 18 Uhr, nachzulesen.

Spannend wird dann die Analyse: Haben die deutschen Jugendlichen bei der Juniorwahl ähnlich gewählt wie die erwachsenen Wahlberechtigten bei der richtigen Europawahl? Das politische Meinungsbild der Schüler wird auf jeden Fall in der nächsten Woche noch ein Thema an der AMS sein.

